La Calabria è nuovamente al centro di una crisi politica profonda. Dopo le dimissioni improvvise del presidente Roberto Occhiuto, il consiglio regionale è stato ufficialmente sciolto, aprendo una fase di grande incertezza istituzionale. Questo evento segna un punto di rottura per la governance locale, con ripercussioni che si faranno sentire sia a livello amministrativo che sociale.

L’inchiesta giudiziaria e le intenzioni di ricandidatura per Roberto Occhiuto

La scelta di lasciare l’incarico è strettamente collegata a un’inchiesta per corruzione che coinvolge Occhiuto da circa un mese e mezzo. La Procura di Catanzaro sta indagando su presunti illeciti riguardanti alcune società nelle quali il presidente è socio insieme a Paolo Posteraro, suo ex socio e capo della segreteria della sottosegretaria Matilde Siracusano, che è anche compagna di Occhiuto.

Nel corso di un video pubblicato sui social, Occhiuto ha spiegato che, nonostante la sua decisione di dimettersi, intende ricandidarsi alle prossime elezioni, affidando ai cittadini calabresi la scelta sul suo futuro politico. Ha inoltre ribadito la volontà di portare avanti le opere pubbliche in corso, sottolineando la sua fiducia nella giustizia e nella correttezza del proprio operato.

Caos Calabria, sciolto il consiglio regionale dopo le dimissioni di Occhiuto

Oggi, venerdì 8 agosto, sono state formalizzate le dimissioni di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e esponente di Forza Italia, evento che ha comportato automaticamente lo scioglimento del Consiglio regionale.

La decisione, già annunciata da Occhiuto il 31 luglio, è stata ufficializzata durante una seduta dell’assemblea legislativa, presieduta da Filippo Mancuso. Nonostante le dimissioni, l’attuale governo regionale continuerà a operare fino a nuove elezioni, la cui data non è ancora stata fissata ma dovrà essere stabilita da Occhiuto in accordo con il presidente della Corte d’appello di Catanzaro. Originariamente previsto per l’autunno 2026, il voto dovrebbe invece essere anticipato di almeno un anno.