Caos treni a Capodanno, i passeggeri: pianificavamo da tempo la vacanza

Roma, 30 dic. (askanews) – La folla alla stazione di Londra e la rabbia dei passeggeri che si sono visti cancellare il proprio treno alla viglia di Capodanno. Almeno 14 Eurostar sono stati fermati per allagamenti in un tunnel nel Kent a causa del maltempo nel Regno Unito.

A Parigi lo sconforto di chi non può partire: “Mi sento frustrato… Ma vedremo – dice un uomo – sto cercando di trovare dei voli nel caso in cui non si riesca a partire nel pomeriggio, ma non sono economici”. “Avevamo prenotato gli hotel, siamo riusciti a trovare i posti per i fuochi d’artificio del 31 a Londra, avevamo prenotato una crociera sul Tamigi prima della notte quindi in realtà avevamo prenotato molte cose, l’equivalente di 1.000 euro, credo, oltre ai biglietti dell’Eurostar che probabilmente sono andati persi. Non sappiamo davvero cosa faremo”.

“Si preannunciava un bellissimo weekend. Abbiamo finanziato il viaggio con il nostro regalo di nozze, quindi vedere il nostro regalo di nozze andare in fumo in questo modo… perché non potremo recuperare nulla, tranne forse il prezzo del biglietto di andata. Siamo ovviamente sconvolti. Avevamo pianificato tutto da tempo e ora abbiamo poche speranze di raggiungere la nostra destinazione”. La compagnia ha fatto sapere che i disagi potrebbero continuare fino a fine giornata e le previsioni meteo per Londra non sono rassicuranti.