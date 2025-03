Eletta la Capitale della Cultura per l'anno 2027. Una città in grado di sorprendere per identità ed inclusività dei suoi abitanti.

In ambito culturale vi sono diversi premi che le città puntano ad ottenere per far sì che queste siano valorizzate e maggiormente conosciute al grande pubblico. Uno di questi è sicuramente quello di “Capitale della Cultura” un premio che è presente sia a livello nazionale che europeo e che permette di regalare sorprese sia tra le città candidate che soprattutto per coloro che vengono elette vincitrici.

Capitale della cultura: perché esiste il premio

Il Consiglio dei Ministri assieme al Ministro della Cultura italiano valutano con attenzione le proposte che ogni anno vengono nominate per ottenere l’ambito riconoscimento.

Si tratta principalmente di luoghi che hanno alle spalle una storia importante e che sono già stati apprezzati da esponenti del settore o che comunque hanno contribuito in passato ad accrescere questo aspetto che è uno dei principi dell’Italia che la rende famosa nel mondo.

La vittoria per il 2027 a Pordenone

La città di Pordenone ha ottenuto la vittoria per il riconoscimento dell’anno 2027 davanti ad altre 9 città finaliste, riportiamo l’elenco completo da Rainews.it – Alberobello (Puglia), Aliano (Basilicata),Brindisi (Puglia), Gallipoli (Puglia), La Spezia (Liguria),Pompei (Campania), Pordenone (Friuli Venezia Giulia), Reggio Calabria (Calabria), Sant’Andrea di Conza (Campania) e Savona(Liguria).

Il Ministro della Cultura Giuli ha parlato a margine del risultato, ecco un estratto sempre da Rainews.it:

Il dossier propone un modello di valorizzazione culturale innovativo e inclusivo, capace di coniugare tradizione e contemporaneità. L’approccio strategico mira a rafforzare l’identità del territorio attraverso progetti che intrecciano patrimonio storico, arti visive, cinema e partecipazione attiva della comunità. Il dossier soddisfa gli indicatori del bando, ponendosi come un modello di progettazione culturale innovativa e condivisa. Il giudizio è eccellente, pertanto la giuria all’unanimità raccomanda come capitale italiana della cultura 2027 Pordenone.

Ora non resterà che attendere di scoprire quali saranno le attrattive che la città friulana proporrà ai futuri visitatori durante l’anno 2027.