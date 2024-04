Il capo dei 007 ucraini rivela: difficoltà in arrivo a maggio ma nessuna catastrofe

Il capo dei servizi segreti militari ucraini ha avuto modo di parlare alla Bbc della situazione in Ucraina, ammettendo che a breve ci saranno delle difficoltà, ma la situazione non diventerà catastrofica.

A quanto pare l’Ucraina si sta preparando ad entrare in una fase abbastanza dura per quanto riguarda il conflitto contro la Russia. A rivelarlo è stato Kyrylo Budanov, il capo dei servizi segreti militari ucraini che durante un’intervista con la Bbc ha ammesso che già dal mese di maggio arriveranno le prime difficoltà, ma che la situazione per Kiev non è ancora catastrofica.

Maggio sarà un mese difficile

Il capo dei servizi segreti militari ucraini ha ammesso che già verso la metà del prossimo mese le forze di Kiev dovranno affrontare non poche difficoltà sul campo di battaglia. Una confessione che ha fatto ai microfoni della Bbc e che non è stata esclusivamente disfattista, anzi. Kyrylo Budanov ha infatti tenuto a precisare come nonostante la situazione diventerà complessa, non sarà catastrofica.

Ha infatti dichiarato che non ci sarà alcun “Armageddon” come alcune persone iniziano a ribadire in giro. Il capo dei servizi segreti non è però entrato nel merito della questione e non ha toccato nel dettaglio quali saranno le difficoltà principali che Kiev dovrà affrontare verso la metà di maggio.

Probabilmente uno degli elementi potrebbe essere la scarsità di armi e munizioni, una situazione già fatta presente più volte in passato.