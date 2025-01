Tony Effe ha vissuto le ultime settimane del 2024 sotto i riflettori. Dopo l’annuncio della sua partecipazione al concerto di Capodanno 2025 organizzato dal Comune di Roma, le sue canzoni, accusate di contenuti violenti e misogini, hanno scatenato numerose polemiche. A seguito delle critiche, il sindaco Gualtieri ha deciso di revocare l’invito. Tuttavia, l’artista ha sorpreso i suoi fan con un’esibizione al Palasport della Capitale la notte di San Silvestro, dove si è presentato con la fascia tricolore, come se fosse il sindaco della città.

Mentre sugli schermi venivano proiettate le polemiche che lo avevano coinvolto, Tony Effe, poco prima di esibirsi intorno alle 23.30, ha sentito il bisogno di dedicare alcune parole su quanto accaduto:

“Volevo ringraziarvi. È stato un anno super intenso. Ultimamente sono stato non troppo bene per tutte queste critiche ma abbiamo le spalle larghe. So che è stato un Capodanno organizzato all’ultimo quindi ringrazio ognuno di voi. Vi voglio bene”, ha esordito così Tony Effe, ringraziando tutti per l’affetto ricevuto durante queste settimane difficili.