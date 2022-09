Capogruppo Lega a Firenze davanti a una donna rom: “Vota noi per non vederla più”

Alessio Di Giulio, capogruppo Lega a Firenze, ha proposto un video di propaganda dinanzi a una donna rom, in cui ha chiesto di votare il suo partito.

Alessio Di Giulio, capogruppo Lega a Firenze, ha proposto un video girato dinanzi a una donna rom che stava camminando per le strade della città. Nel filmato il rappresentante del gruppo politico retto da Matteo Salvini consiglia di votare il suo partito per non vedere mai più gente come la precitata donna.

Un video, questo di cui parliamo, girato come spot elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre per la nascita del nuovo esecutivo.

Un filmato che multi utenti social hanno reputato di cattivo gusto, come del resto immaginabile. Da notare come la signora abbia sorriso mentre veniva filmata, nonostante la “frecciatina” nei suoi confronti.

Capogruppo Lega a Firenze: il filmato contro i rom

Nel video si può notare Alessio Di Giulio camminare per il centro di Firenze, avvicinandosi a un tratto a una donna rom. A questo punto, il capogruppo della Lega sorride e afferma: “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più.

Per non vederla mai più”.

La donna si è dimostrata calma e pacata nonostante tutto

La signora filmata ha inizialmente salutato e sorriso non avendo giustamente ancora capito l’obiettivo “elettorale” del video. Quando ha però ascoltato le affermazioni di Alessio Di Giulio, ha risposto, sempre sorridente: “No non dire così”. Tuttavia l’esponente della Lega ha proseguito: “Sì! Il 25 settembre vota Lega in modo che lei a Firenze non ci sia più”.