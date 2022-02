Addio a Carla Lallai, ragazza di 31 anni morta dopo essere precipitata nel vuoto: si era addormentata sul ciglio di un muro e ha perso l'equilibrio.

Tragedia a Sassari, dove la 31enne Carla Lallai è morta dopo essere caduta nel vuoto da un parapetto alto circa 13 metri: la giovane si era addormentata sul ciglio di un muro dopo aver trascorso la nottata in un locale ma ha perso l’equilibrio ed è precipitata.

Carla Lallai morta

I fatti si sono verificati nella mattinata di domenica 27 febbraio 2022 nella zona industriale di Predda Niedda, alla periferia della città. Secondo quanto ricostruito, Carla aveva appena trascorso la serata in un locale con gli amici e, rimasta in zona insieme a loro anche in mattinata, si era sdraiata su un parapetto in cemento per rilassarsi al sole.

All’improvviso avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta nel vuoto, fatto a cui nessuno degli amici avrebbe assistito.

Solo quando, alcuni minuti dopo, qualcuno l’ha cercata, il gruppo si sarebbe accorto della sua mancanza e avrebbe scoperto la tragedia vedendo il suo corpo nel piazzale sottostante. A quel punto ha lanciato l’allarme ai sanitari del 118 che non hanno però potuto fare altro se non constatare il decesso della donna.

Carla Lallai morta: indagini in corso

Presenti sul luogo anche i Carabinieri che, dopo aver ascoltato gli amici, hanno iniziato a visionare le immagini del sistema di videosorveglianza di alcuni locali della zona per capire se abbiano ripreso la scena o se possano fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Dai primi accertamenti pare si tratti di una tragica fatalità.