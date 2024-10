Alessandro Cattelan guiderà il Dopofestival e Sanremo Giovani. L’annuncio è stato comunicato in diretta da Carlo Conti attraverso il Tg1, come di consueto. La settimana scorsa il conduttore aveva già accennato che martedì 8 ottobre avrebbe rivelato il nome di chi si occuperà della versione “junior” del Festival. Come riportato anche da Leggo, per Cattelan, che sembrava essere stato messo da parte, si aprono nuove opportunità per il Festival di Sanremo 2025, con la conduzione del Dopofestival: Faremo Notte.

Opportunità per Alessandro Cattelan

