Lutto per la madre defunta, procedura per la proclamazione e impegni di corte, Carlo III è "al collasso" William e Kate sarebbero molto preoccupati

Carlo III è “al collasso”, William e Kate sono molto preoccupati, neanche il tempo di diventare sovrano che il re già accusa colpo rispetto agli impegni della corona. La voce è arrivata ai media del Regno Unito dal “solito” insider a Buckingham Palace ed è quella per cui Carlo pare sia già allo stremo fisicamente e mentalmente.

E lo sarebbe così tanto che secondo Vanity Fair William e Kate sono seriamente preoccupati e il Palazzo sembra essere piombato “nel caos”.

Carlo III è “al collasso”, che sta succedendo

Ma che accade? Semplicemente che Carlo è di fatto l’erede al trono più longevo nella storia britannica e una volta che ha ottenuto quello a cui aspirava si è reso contro che quello a cui aspirava era troppo, specie a contare che mentre lo attendeva è arrivato alla veneranda età di 73 anni.

Un’età in cui si diventa stanchi, un po’ maniaci e soprattutto non proprio propensi ad onorare gli impegni gravosi della monarchia britannica.

I fattori che hanno stressato il sovrano

Un membro dello staff di Buckingham Palace che avrebbe riferito al magazine In Touch che dietro le porte del Palazzo “il Re è crollato”. E i fattori oggettivi? “I giorni di lutto per sua madre Elisabetta II, le tante cerimonie cui ha dovuto partecipare, le procedure per la successione”.

E ora che Carlo III è finalmente protagonista dopo la morte dell’amata regina lui di essere protagonista forse non ha più molta voglia.