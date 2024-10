L’ultima puntata di Tale e Quale Show ha visto ancora un’altra esibizione memorabile di Carmen Di Pietro , la soubrette che sta conquistando il cuore del pubblico con le sue imitazioni, non sempre perfette, ma una più esilarante dell’altra. Scopriamo quale personaggio dello spettacolo ha ricoperto stavolta e come è andata la sua performance.

Tale e Quale Show: l’imitazione di Katia Ricciarelli

Nella sesta puntata del programma, trasmessa venerdì 25 ottobre, Carmen Di Pietro si è cimentata nell’imitazione della leggendaria soprano Katia Ricciarelli, eseguendo il brano “Tu che m’hai preso il cor”. L’esibizione, pur con il conseguente impegno della showgirl, è stata segnata da numerose stonature e dalla dimenticanza delle parole, rendendo la performance “disastrosa ma esilarante”.

La reazione di Malgioglio

Cristiano Malgioglio , noto per le sue critiche pungenti, non ha esitato a demolire l’esibizione di Carmen Di Pietro. Dopo aver ascoltato le note stonate e le pause imbarazzanti, il giudice ha commentato: “Tu stasera non solo mi hai strappato il cuore ma se avessi continuato a cantare mi avresti portato via tutti gli organi. Non sei stata raccapricciante ma terrificante”.

La chiamata in diretta di Katia Ricciarelli

A rendere la serata ancora più indimenticabile è intervenuta Katia Ricciarelli stessa, che ha chiamato in diretta a Tale e Quale Show. La soprano, con il suo caratteristico umorismo, ha commentato l’esibizione di Carmen Di Pietro con divertita ironia: “Mi sembra che la signora sia giù di voce, come si fa? Mi sono divertita molto, molto, molto”. E poi, riferendosi al conduttore Carlo Conti: “Carlo sai benissimo che io mi diverto con queste cose, ce l’ha messa tutta davvero, che venga a sostituirmi qualche volta”.