Caro carburante, prorogato fino al 2 agosto lo sconto di 30 centesimi

Il costo del carburante ha nuovamente superato i 2 euro/litro: per contrastare il caro, il Governo ha prolungato fino al 2 agosto lo sconto.

Il caro carburante continua a crescere anche in questa estate 2022, ma il Governo è pronto a prolungare lo sconto di 30 centesimi fino al 2 agosto.

Prolungato lo sconto per contrastare il caro carburante

Il prezzo del carburante continua a salire: ormai da settimane ha nuovamente superato i 2 euro/litro.

Per questo motivo, il Governo ha deciso che lo “sconto” di 30 centesimi su benzina, diesel, gpl e metano introdotto per contrastare il caro carburanti sarà prorogato fino all’inizio del mese di agosto.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno recentemente firmato il decreto interministeriale che estende fino al 2 agosto le misure attualmente in vigore.

Proroga per evitare un aumento eccessivo dei costi del carburante

Il Governo ha optato per questa proroga per non far gravare sulle spalle degli italiani l’ennesimo rincaro, soprattutto data la situazione energetica, che attualmente si configura sicuramente come quella più difficile da gestire.

Circa un mese fa si era assistito ad un nuovo aumento del costo di benzina, diesel, gpl e metano, che si è concretizzato ancor di più nelle ultime settimane. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, infatti, nell’ultima settimana di maggio si è assistito ad un balzo delle quotazioni internazionali, il secondo consecutivo per la benzina e il terzo per il diesel.