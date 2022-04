Carol Maltesi, il padre lancia una raccolta fondi “per farle avere un funerale dignitoso”

Fabio Maltesi, padre di Carol, ha annunciato una raccolta fondi per fare in modo che la figlia abbia un funerale dignitoso.

Il padre di Carol Maltesi, l’attrice di 26 anni uccisa e fatta pezzi dal vicino di casa, ha lanciato l’avvio di una raccolta fondi per permettere alla figlia di avere un funerale dignitoso dopo gli orrori che ha subito nei suoi ultimi istanti di vita e nei mesi seguiti alla morte (il killer l’ha tenuta nascosta in un frigorifero per poi abbandonare i suoi resti nei sacchetti della spazzatura).

Padre Carol Maltesi lancia raccolta fondi

L’uomo ha annunciato la colletta tramite il suo profilo Facebook: “Carissimi amici di Carol, stiamo per fare una raccolta fondi così da aiutare lei e la sua mamma e fare in modo che abbia un funerale dignitoso“. Secondo quanto spiegato dall’avvocato Manuela Scalia, la famiglia della vittima vivrebbe infatti in condizioni economiche precarie e i conti di quest’ultima sarebbero stati bloccati come previsto quando sono in corso delle indagini.

Residente in Olanda, dopo aver ricevuto la notizia della morte della figlia Fabio Maltesi è arrivato a Sesto Calende per seguire da vicino la vicenda. Per il momento non c’è comunque ancora una data certa relativa al rito funebre: prima bisognerà attendere la conclusione di tutti gli esami autoptici.

Indagini ancora in corso

Intanto stanno proseguendo le indagini da parte dei Carabinieri e degli inquirenti di Busto Arsizio. Le autorità stanno infatti ancora vagliando i dispositivi elettronici sia di Carol che dell’uomo che ha confessato di averla uccisa e di aver poi distrutto il suo cadavere.