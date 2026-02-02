Carolyn Smith ex ballerina e coreografa britannica, volto molto conosciuto in Italia per la sua presenza ultra-decennale nella giuria di Ballando con le Stelle dove ha portato la sua competenza e simpatia, è stata ospite del programma del weekend di Mediaset “Verissimo” dove ha parlato della lotta contro il cancro.

La scoperta della malattia nel 2015

Carolyn Smith ha scoperto la malattia nel 2015 e da subito ha iniziato le cure, cure che però le hanno causato una recidiva nel 2017.

E’ tornata nuovamente a parlare del tumore nel 2022 quando ha confessato di dover necessariamente interrompere le cure per un problema di salute, successivamente, nel 2023, ha ripreso a fare la chemio-terapia.

Tuttavia il momento più brutto lo ha vissuto a luglio 2025 quando dopo aver rifatto la TAC e la PET ha visto che le metastasi si erano formate anche in altre zone del corpo.

“Si era attaccato alla costola”, il racconto di Carolyn

Carolyn Smith ha raccontato al programma “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin il calvario con la malattia e la sua continua lotta.

Dopo Tac e Pet “ho scoperto che si era riattivato in tre punti, si era attaccato ad una costola”– sono seguite 30 sedute di chemioterapia, due al giorno, per risolvere il terribile problema.

Il 2025 però non è stato solo un anno di sofferenze perché a Maggio ha avuto modo di incontrare privatamente Re Carlo, anch’egli malato oncologico.

“E’ stato un sogno”, racconta Carolyn Smith, come riportato da MediasetInfinity.it Carlo mi ha detto: “dobbiamo avere fiducia nella ricerca e nei medici” ha spiegato Smith, una posizione condivisa anche da lei in questo suo lungo e difficile percorso di guarigione.