Carta Giovani, sconti e agevolazioni: come ottenerla e dove usarla

Dal 24 febbraio è possibile richiedere la Carta Giovani, uno strumento digitale con sconti e agevolazioni per i giovani residenti in Italia.

Dal 24 febbraio è possibile richiedere la Carta Giovani, uno strumento digitale con sconti e agevolazioni per i giovani residenti in Italia.

Carta Giovani con sconti e agevolazioni

Dal 24 febbraio è possibile richiedere la Carta Nazionale Giovani, uno strumento digitale per i ragazzi residenti in Italia, che permette l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità.

Lo scopo è quello di facilitare le cose per i giovani, creando occasioni di crescita e incentivando la partecipazioni ad attività formative, culturali, sportive e ricreative, in modo particolar enell’ambito della transizione green. Si tratta di un’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, parte del progetto GIOVANI2030.

La Carta Giovani può essere usata dai giovani italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

La carta è gratuita e può essere usata per accedere a sconti e agevolazioni. Fa parte del circuito EYCA, organizzazione no profit che promuove la mobilità e la cittadinanza attiva dei cittadini under 35. All’interno di questo circuito la Carta scade alla fine dei 30 anni.

Cosa si può fare con la Carta Giovani

La Carta Giovani è una carta virtuale con cui i ragazzi tra i 18 e i 35 anni possono acquistare beni e usufruire di servizi, beneficiando di agevolazioni e percorsi dedicati da parte delle aziende pubbliche e private partner del progetto.

GIOVANI2030 offre strumenti, informazioni e opportunità di formazione e orientamento al lavoro. I giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni possono accedere a beni e servizi esclusivi sul territorio nazionale, usufruire di agevolazioni, opportunità, incentivi e misure di enti pubblici e privati. Si può usare per studio o formazione, bandi e opportunità, eventi, agevolazioni e incentivi. I partner di Carta Giovani sono aziende pubbliche e private, istituzioni e brand internazionali, che propongono esperienze e vantaggi per i giovani.

I partner attualmente aderenti offrono sconti e agevolazioni per:

biglietti per teatri, cinema e spettacoli dal vivo

biglietti di viaggio

servizi di car sharing e mobilità

servizi di telefonia e accesso a internet

abbonamenti a piattaforme di intrattenimento

libri, pubblicazioni, audiolibri, ebook

biglietti per musei, mostre, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali

circuiti e strutture per attività sportive, ricreative e formative

soggiorno in strutture ricettive

accesso a strutture per la salute e il benessere psicofisico.

Come si usa la Carta Giovani

La Carta GIovani è una carta digitale accessibile attraverso l’App IO. Per accedere è necessario autenticarsi con la propria identità digitale SPID o CIE. Dopo aver effettuato l’accesso, dalla sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio di Carta Giovani, è possibile richiedere la Carta e visualizzare i partner e le opportunità offerte. Effettuando il login ed entrando nella sezione dedicata a Carta Giovani Nazionale, i partner verranno visualizzati in una lista. A seconda che si tratti di attività online o in presenza, verrà mostrato indirizzo web, fisico, categoria ed entità dello sconto.