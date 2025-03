Un’iniziativa che fa notizia

Negli ultimi giorni, il Comune di Penne, una pittoresca cittadina abruzzese, ha visto un’impennata di interesse internazionale grazie alla sua innovativa proposta di vendere case a 1 euro. Questa iniziativa, lanciata per contrastare lo spopolamento e il degrado delle abitazioni storiche, ha attirato circa 1700 email da potenziali acquirenti in soli dieci giorni, dopo che la notizia è stata diffusa dalla CNN. La proposta non richiede un deposito cauzionale, ma impone l’obbligo di ristrutturazione entro tre anni dall’acquisto, rendendo l’offerta ancora più allettante.

Un modello di successo

Il progetto delle case a 1 euro non è una novità in Italia, ma Penne si distingue per la sua gestione efficace e per l’assenza di vincoli economici iniziali. Già nel 2022, una prima tranche di case era stata venduta con successo, portando a un incremento dell’internazionalizzazione della comunità. Tra i nuovi residenti, una coppia di statunitensi ha aperto un ristorante di cucina abruzzese, contribuendo così a rivitalizzare l’economia locale. Il sindaco Gilberto Petrucci ha dichiarato che l’ufficio ‘case a 1 euro’ è stato istituito per gestire l’enorme flusso di richieste e facilitare le pratiche burocratiche.

Un territorio ricco di opportunità

Penne non è solo un luogo affascinante, ma offre anche una qualità della vita invidiabile. Con impianti sportivi, scuole, un ospedale e una riserva naturale del WWF, la cittadina si presenta come un’opzione ideale per chi cerca un nuovo inizio. Ilario Lacchetta, ingegnere che collabora con l’ufficio delle case a 1 euro, ha sottolineato come le motivazioni principali degli acquirenti stranieri siano la bellezza del paesaggio e la qualità della vita. Recentemente, visitatori provenienti da Olanda, Polonia e Inghilterra hanno già mostrato interesse per le abitazioni in vendita, segno che il progetto sta attirando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Un futuro promettente

La presentazione ufficiale del progetto si terrà l’11 aprile prossimo, un evento che promette di attrarre ulteriori investimenti e interesse verso la comunità. Con oltre 10 km di sentieri, un parco avventura e una tradizione sartoriale di eccellenza, Penne si propone come un luogo dove vivere e lavorare, lontano dal caos delle grandi città. L’iniziativa delle case a 1 euro rappresenta quindi non solo un’opportunità per il rilancio del territorio, ma anche un modo per costruire una comunità più dinamica e inclusiva.