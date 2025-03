Un’iniziativa che attira l’attenzione internazionale

Negli ultimi giorni, la cittadina di Penne, situata in provincia di Pescara, è diventata il centro dell’attenzione grazie a un’iniziativa audace: la vendita di case a soli 1 euro. Questa proposta, lanciata dal Comune, ha già ricevuto un numero sorprendente di richieste, con circa 1.700 email arrivate da ogni angolo del mondo. L’idea di vendere immobili a un prezzo simbolico è stata concepita per contrastare lo spopolamento e il degrado delle abitazioni storiche, un fenomeno che ha colpito molte aree d’Italia.

Un progetto che si distingue

A differenza di altre iniziative simili, Penne non richiede un deposito cauzionale, ma impone l’obbligo di ristrutturare l’immobile entro tre anni dall’acquisto. Questa condizione ha reso il progetto ancora più attraente per potenziali acquirenti, che possono vedere in questa opportunità non solo un investimento economico, ma anche un modo per contribuire alla rinascita di un luogo ricco di storia e cultura. Già nel 2022, una prima tranche di case era stata venduta, portando a un incremento dell’interesse verso la comunità locale, come dimostra il trasferimento di una coppia di statunitensi che ha aperto un ristorante di cucina abruzzese.

Il supporto del Comune e l’interesse internazionale

Il sindaco Gilberto Petrucci ha dichiarato che è stato necessario istituire un ufficio dedicato alle “Case a 1 euro” per gestire l’enorme afflusso di richieste. Questo ufficio collabora con una startup per facilitare le pratiche burocratiche e garantire un’esperienza fluida per gli acquirenti. La rinascita di Penne non è solo un’opportunità per il Comune, ma anche per gli stranieri che cercano un luogo dove vivere in un ambiente sereno e naturale. Ilario Lacchetta, ingegnere che collabora con l’ufficio, ha sottolineato che le motivazioni più comuni tra gli acquirenti stranieri sono la bellezza del paesaggio e la qualità della vita che la cittadina offre.

Un futuro promettente per Penne

Con oltre 10 km di sentieri, impianti sportivi, scuole e una riserva naturale, Penne si presenta come un luogo ideale per chi cerca tranquillità e bellezza. La città, che conta circa 11.000 abitanti, sta vivendo un momento di rinnovamento, attirando visitatori da Olanda, Polonia e Inghilterra, tutti interessati a scoprire le case in vendita e il fascino del centro storico. La presentazione ufficiale del progetto avverrà l’11 aprile, in un incontro pubblico che promette di svelare ulteriori dettagli e opportunità per chi desidera investire in questo angolo d’Italia.