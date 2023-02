Caso Cospito: Nordio nega la revoca del 41bis

Sul caso Cospito il Ministro della Giustizia Nordio nega la revoca del carcere duro.

Il motivo è che mancano i presupposti, ma la difesa ha annunciato il ricorso.

Caso Cospito: negata la revoca al 41 bis

Carlo Nordio ha spiegato che per l’anarchico in sciopero della fame da più di 100 giorni non ci sono i presupposti per poter revocare il 41 bis. Nella decisione del Ministro ha influito il parere di tutte le autorità giudiziarie su caso Cospito.

La Dda di Torino, la Procura Generale e la Procura Nazionale Antimafia hanno giudicato infondate le ragioni di revoca presentate da Flavio Rossi Albertini, avvocato dell’anarchico.

Il Guardasigilli Marta Cartabia aveva disposto il 41 bis il 4 maggio 2022 per quattro anni.

Ti potrebbe interessare Caso Cospito, cosa prevede il piano Omega per nutrirlo contro la sua volontà

Le dichiarazioni di Andrea Ostellari

Riguardo al caso Cospito il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari ha spiegato: «Condivido e sostengo la decisione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha rigettato la richiesta di revoca anticipata del regime detentivo previsto dall’art.

41 bis o.p. per Alfredo Cospito. Allo stato attuale, fino a diverse indicazioni da parte del personale medico e della magistratura, non sussistono ragioni che giustifichino diversi intendimenti. La pericolosità del soggetto è nota e certificata e lo Stato non cede ai ricatti o alle intimidazioni dei violenti»

Leggi anche Caso Cospito, ecco come fa a sopravvivere al digiuno prolungato