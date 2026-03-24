Caso Delmastro: audizioni, foto e legami con la società di ristorazione

Il sottosegretario Andrea Delmastro è al centro di un caso che unisce foto, partecipazioni societarie e l'interesse della Commissione Antimafia: cosa è emerso e quali passaggi verranno chiariti

La vicenda che mette sotto i riflettori il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, combina partecipazioni societarie, fotografie e il sospetto di rapporti con persone ritenute vicine alla criminalità organizzata. È su questo nodo che si concentra l’attenzione della Commissione Antimafia e delle forze di opposizione, con richieste formali di chiarimento e possibili audizioni in Parlamento.

Al centro dell’inchiesta c’è una società di ristorazione partecipata, in passato, dallo stesso sottosegretario e amministrata da Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. Elementi fattuali già raccolti dalla Dda definiscono alcuni locali come strumenti per il riciclaggio di proventi illeciti.

Le partecipazioni e la rete di relazioni

Il rapporto societario riguarda una srl nata con quote attribuite a diversi esponenti politici e a Miriam Caroccia come amministratrice unica. Secondo gli atti, Delmastro aveva una partecipazione pari al 25% fino a pochi mesi prima di eventi giudiziari importanti per il padre della giovane. Questo passaggio societario non risulta comunicato nelle sedi previste dalla normativa sui conflitti di interesse, circostanza che ha alimentato ulteriori richieste di verifica in ambito parlamentare.

La matrice d’indagine della Dda

La Direzione Distrettuale Antimafia, nel fascicolo noto come “Affari di famiglia”, ha documentato come alcuni ristoranti fossero utilizzati per riciclare capitali. Tra i locali segnalati compaiono attività riferibili alla famiglia Caroccia e locali indicati come luoghi dove venivano gestite operazioni illecite. Per gli investigatori, la presenza di esponenti politici tra i soci necessita di accertamenti per chiarire la natura dei rapporti e l’eventuale riproposizione di schemi già emersi in precedenti inchieste.

La foto, le contestazioni e le reazioni politiche

Una fotografia datata 20 ottobre 2026 ha riportato alla luce un incontro in un ristorante che figura tra quelli citati nelle indagini: nella foto compaiono Delmastro e Mauro Caroccia. L’immagine ha innescato critiche e richieste di trasparenza, anche perché alcuni commenti pubblici collegavano l’episodio alla frequentazione di membri della scorta del sottosegretario. La presenza fotografica non equivale a responsabilità penale, ma ha acceso il dibattito politico e mediatico.

Opposizioni e convocazioni

Le forze d’opposizione hanno chiesto l’immediata convocazione in Commissione, oltre a interrogazioni rivolte ai ministri competenti per ottenere chiarimenti anche sull’uso di eventuali fondi istituzionali. Il Movimento 5 Stelle e i gruppi di sinistra hanno sollevato dubbi sulla posizione del governo e chiesto alla premier di riferire in Aula, mentre la presidente della Commissione Antimafia ha avviato contatti con la Procura per accertare se vi siano elementi nuovi da acquisire.

Aspetti giuridici e prospettive parlamentari

Sul piano formale si valuta se le operazioni societarie e la mancata dichiarazione di variazioni patrimoniali possano integrare profili di illiceità sotto il profilo amministrativo o penale. Il nodo del conflitto di interessi è centrale: la normativa richiede agli esponenti governativi di comunicare variazioni patrimoniali e partecipazioni che possano influire sull’esercizio delle funzioni pubbliche.

Parallelamente, l’Antimafia dovrà decidere se acquisire completa documentazione dalla Dda e calendarizzare l’audizione del sottosegretario. La decisione politica su quando e come svolgere questi passaggi influenzerà anche l’evoluzione del dibattito pubblico e le posizioni interne alla maggioranza.

Che cosa resta da chiarire

Restano aperti punti cruciali: la natura dei rapporti personali tra gli attori coinvolti, la provenienza dei flussi finanziari e la corretta applicazione delle norme sul conflitto di interessi. È altresì importante stabilire se risorse pubbliche o carte di rappresentanza siano state utilizzate per pagare pranzi o eventi legati alle attività incriminate, questione su cui sono state avanzate richieste formali di verifica.

In assenza di sentenze o di ulteriori atti giudiziari che mutino la posizione degli indagati, il caso seguirà una doppia traiettoria: quella giudiziaria, affidata alla Dda, e quella politica, che passerà attraverso audizioni e possibile escalation in Parlamento. Entrambe richiedono trasparenza e rito probatorio per dirimere responsabilità e per ricostruire con precisione la catena di eventi.