A 22 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni sparita da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il 1 settembre 2004, sua mamma Piera Maggio rivela…

Scomparsa Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio: “Sul nuovo super testimone…”

22 anni dopo la scomparsa della piccola Denise Pipitone, avvenuta il 1 settembre 2004 da Mazara del Vallo, i genitori non si arrendono e credono sempre che l’allora bambina, oggi una donna, sia ancora viva. La mamma Piera Maggio è stata ospite di “Verissimo” su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, domenica 29 marzo 2026, e ha parlato del nuovo testimone.

Nuovo super testimone

Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, è intervenuta a “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 e ha parlato per la prima volta del nuovo testimone. “Non voglio esprimermi più di tanto su questo. Noi non abbiamo mai fermato nessuno nel loro lavoro. Questo lavoro va fatto con dignità e rispetto nei nostri confronti – ha dichiarato Piera Maggio a Silvia Toffanin – ma sono state pubblicate e condivise frasi che non ho mai detto. Se sono qui è per fare chiarezza”.

La donna ha detto di non saper nulla del cosiddetto super testimone. “Non sappiamo nulla di questi argomenti, non siamo stati informati di niente”, ha detto Piera a Silvia Toffanin. “Ognuno lavora nel proprio modo, però bisogna avere il rispetto dovuto”, aggiunge Piera Maggio.

La pista rom

La pista cosiddetta “rom” è iniziata il 18 ottobre 2004. “C’è stato un lavoro immane su quella bambina, più volte io e il mio avvocato siamo andati a Milano, ma non sono mai state individuate queste persone. Non abbiamo mai smesso di avere dubbi – dice Piera Maggio – questi dubbi non ci hanno portato a una verità concreta e sono ancora vivi”.

Così conclude la mamma di Denise Pipitone chiedendo rispetto e scagliandosi contro le fake news: “Mai nessuno potrà mettersi nei panni di una mamma che cerca la sua bambina. Io e Pietro non possiamo più illuderci, la decisione è qualcosa che ci devasta. Chi si espone mediaticamente deve tenere i piedi per terra”.

L’ultima segnalazione

Denise Pipitone quest’anno compierebbe 26 anni. Le ricerche per ritrovarla non sono mai terminate con la speranza della famiglia che Denise sia ancora viva, e che si trovi in qualche posto in Europa.

“In questi 22 anni non abbiamo mai avuto un periodo tranquillo – ha detto Piera Maggio – l’ultima segnalazione è arrivata tre giorni fa dall’estero, ci sono delle immagini che meritano una verifica maggiore. La gente è attenta a questa tematica, non ci siamo mai fermati in questi 22 anni”.