Tentato femminicidio a Castellanza: 33enne irrompe nell’abitazione dell’ex e la ferisce con coltello e calci.

Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso Castellanza nella tarda mattinata di martedì 9 settembre: un uomo di 33 anni ha aggredito la sua ex convivente, 24enne, nella sua abitazione, colpendola con un coltello e con calci alla testa. Poco dopo, il fermo per tentato femminicidio.

Aggressione a Castellanza: uomo tenta di uccidere l’ex convivente

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Castellanza, dove un uomo di 33 anni, residente a Marnate, ha aggredito la sua ex convivente, 24enne, nella sua abitazione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo si era presentato a casa della donna pretendendo di entrare; al rifiuto della vittima, ha scavalcato la finestra del piano terra e si è introdotto nell’appartamento. Una volta dentro, ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito ripetutamente la donna con tale violenza da rompere la lama.

La giovane è riuscita a fuggire, ma nel cortile del condominio l’ex compagno l’ha raggiunta e ha continuato l’aggressione colpendola con calci alla testa. La donna, soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale di Legnano dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Castellanza, aggredisce l’ex con coltello e calci: arrestato per tentato femminicidio

L’autore dell’aggressione, feritosi a una mano durante l’attacco, è stato individuato dai carabinieri presso l’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza, dove si era recato autonomamente per le cure. Attualmente è piantonato e, al termine della degenza, sarà trasferito in carcere con l’accusa di tentato femminicidio.

La vittima aveva interrotto la convivenza con l’uomo a giugno, trasferendosi a Castellanza insieme alle due figlie minori, affidate alla nonna materna.