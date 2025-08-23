Un nuovo caso di femminicidio scuote il Salernitano: una donna è stata uccisa in casa dall’ex compagno. La tragedia riapre il dibattito sulla violenza di genere e sulla sicurezza delle donne all’interno delle relazioni sentimentali, evidenziando la necessità di interventi più efficaci per prevenire simili drammi. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e chiarire le responsabilità dell’aggressore.

Tragedia a Montecorvino Rovella: donna uccisa in casa

Questa mattina, in località Votraci di Montecorvino Rovella, nel Salernitano, una donna di 47 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, la 47enne sarebbe stata strangolata. La scoperta del cadavere è avvenuta dopo che i parenti del compagno della donna, preoccupati per non riuscire a contattare la coppia, hanno allertato i carabinieri. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica della vicenda.

Caccia all’uomo: l’ex compagno ricercato dai carabinieri

L’ex fidanzato della vittima, un uomo di 36 anni, è ricercato dalle forze dell’ordine ed è sospettato di aver compiuto l’omicidio al culmine di un litigio violento. Dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga, con ricerche estese all’intera provincia e supportate anche da un elicottero dei carabinieri. Le autorità stanno cercando di rintracciarlo il prima possibile per fermare la sua fuga e procedere con gli accertamenti del caso.