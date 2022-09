Cattolica, bagnino derubato del cellulare insegue il colpevole: arrestato

Bagnino derubato del cellulare insegue il colpevole fino a che non viene braccato dai Carabinieri: è successo a Cattolica.

Un bagnino di un lido di Cattolica ha rincorso il ladro di cellulari fino a che non è stato fermato e arrestato da una pattuglia di Carabinieri in zona.

Bagnino derubato del suo cellulare si lancia all’inseguimento

Ruba il cellulare a un bagnino e cerca di scappare a gambe levate, ma la vittima lo insegue e durante la corsa si imbatte in una pattuglia dei Carabinieri, che lo hanno bloccatto per poi procedere con l’arresto.

I fatti risalgono alla serata di lunedì 19 settembre, intorno alle ore 18:00, sul territorio del Comune di Cattolica, più precisamente nella zona del bagno 70. Il presunto responsabile del furto, un cittadino italiano, è stato tratto in arresto poiché ritenuto gravemente indiziato della rapina impropria di un telefono.

La ricostruzione del furto

Durante un consueto controllo di routine, i militari si sono imbattattuti in un uomo che correva, inseguito da un’altra persona che chiedeva aiuto richiamando l’attenzione dei passanti.

I Carabinieri, a quel punto, si sono lanciati all’inseguimento del fuggitivo ed hanno provveduto immediatamente a bloccarlo.

Restituito il cellulare, l’uomo è stato immediatamente dichiarato in stato di arresto e condotto presso le camere di sicurezza dell’Arma, dove ha trascorso la notte in attesa di comparire davanti al Tribunale di Rimini per il Giudizio direttissimo.