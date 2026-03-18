Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Cavallino Treporti, frazione di Treporti, nella serata di ieri, martedì 17 marzo: un bimbo di appena tre anni è morto improvvisamente dopo essersi sentito male in casa. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi della Croce Verde e dell’elicottero del Suem, i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Tragedia a Cavallino Treporti: bimbo di tre anni muore dopo un malore improvviso

Un bimbo di tre anni è morto nella serata di martedì 17 marzo dopo essersi sentito male nella propria abitazione a Cavallino Treporti, frazione di Treporti. Come riportato da Venezia Today, l’allarme è stato lanciato dai genitori, preoccupati per il peggioramento improvviso del figlio, che fino al giorno prima aveva mostrato sintomi simili a un’influenza intestinale.

La famiglia ha contattato d’urgenza la Croce Verde, che ha inviato immediatamente i soccorsi, insieme all’elicottero del Suem, mentre i medici del 118 cercavano di stabilizzare il bambino prima del trasferimento all’ospedale di Jesolo. Il padre, operaio locale, e la madre, cittadina thailandese, hanno assistito impotenti alla tragedia che si stava consumando.

Bimbo di tre anni muore dopo un malore improvviso: si indaga sulle cause

Durante il trasferimento verso il nosocomio, il piccolo ha subito un arresto cardiaco, che ha interrotto le funzioni vitali prima ancora di poter ricevere un trattamento al Pronto soccorso. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo nonostante la rapidità e l’efficienza dei soccorsi.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta ospedaliera e non si escludono ulteriori accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria per chiarire le cause del decesso. L’episodio ha gettato la comunità locale nel dolore: il Comune di Cavallino Treporti è rimasto in silenzio e la sindaca Roberta Nesto ha commentato l’accaduto definendolo “drammatico”.