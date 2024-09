C'è controversia sulla decisione di Ludovica Valli di creare un calco dalla placenta della sua bambina.

Il 4 settembre appena trascorso, Ludovica Valli ha dato alla luce la sua terza figlia, la piccola Lola. Questa è la seconda figlia per l’ex protagonista del trono e per il fidanzato Gianmaria Di Gregorio, che sono già genitori di Anastasia, nata nel 2021, e Otto Edoardo, nato nel 2023. Durante la gravidanza, Ludovica ha condiviso tutti i momenti salienti insieme ai suoi follower fino a quando, alcuni giorni fa, ha annunciato la nascita della sua terza prole. Inizialmente, ha postato una foto con le sue braccia e quelle dei suoi figli, seguita da una foto del suo lettino ospedaliero con dei pupazzi su di esso. In seguito, ha postato una foto che raffigura per la prima volta la neonata, rivelandone il nome, Lola. Nella stessa post, ha incluso una foto di un disegno che ritrae un cuore collegato a una forma rotonda tramite un cordoncino, con i nomi di Lola, dei suoi fratelli e la data di nascita sottostanti. Ludovica ha poi spiegato che il disegno rappresenta l’impronta della placenta della neonata. Pur non volendo sembrare “folle”, ha confessato di aver voluto tenere questo ricordo particolare per motivi sentimental. Dopo aver tagliato il cordone ombelicale, ha affermato di aver trovato difficile lasciare andare questo simbolico ‘collegamento’ con la sua bambina neonata, rendendo l’impronta della placenta un ricordo particolarmente toccante per lei. Questa è l’impronta della placenta di Lola, ha scritto su Instagram.

Capisco che alcuni penseranno che sono completamente pazza, ma ho deciso di tagliare il cordone e lasciare a loro per sempre questo “pezzo di noi”… Superare quelle due ore, dopo essere state ancora “legate”, è stato il momento più difficile per me… Non è la prima volta che la ex partecipante di Uomini e Donne accumula ricordi dei suoi figli decisamente fuori dal comune. Seguendo la nascita della sua primogenita, Anastasia, ha fatto creare un anello con un frammento del cordone ombelicale. Per il suo bambino, Otto Edoardo, ha optato per la creazione di un gioiello con latte materno. In entrambi i casi, ha suscitato intense polemiche, con molti utenti che ritenevano tali azioni esagerate. Non sono mancate le critiche anche per l’orma della placenta di Lola, con alcuni che la ritengono esibizionista e altri che pensano che sia addirittura spaventoso. Comunque sia, sembra che Ludovica non si lasci influenzare dalle critiche e continua a esprimere il suo amore incondizionato per i suoi figli sui social, fornendo ai suoi followers un resoconto quotidiano della sua vita con loro.