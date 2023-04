Ottimista come sempre ha subito detto: “Ce la farò anche stavolta”, ecco le prime parole di Silvio Berlusconi dopo il ricovero al San Raffaele di Milano per una forma cronica di leucemia. Il leader di Forza Italia ha trascorso una notte definita “tranquilla” ed ha voluto dire come sta. Da quanto si apprende dopo la seconda nottata in terapia intensiva al San Raffaele di Milano il Cavaliere pare stia reagendo bene alle cure.

Le prime parole di Silvio Berlusconi

I media spiegano che Berlusconi oggi si sottoporrà a nuovi accertamenti ma l’attenzione dei sanitari è tutta rivolta all’infezione polmonare, conseguenza di un forte indebolimento generale, ed alla chiave clinica ematologica. Al momento non sono previsti bollettini medici ma al loro posto ci sono le parole del Cav: “È dura ma ce la farò anche questa volta”.

La telefonata del Cav e il tono ottimista

Berlusconi lo ha detto durante una telefonata come riportata da Il Giornale. “Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su” , avrebbe detto poi al direttore Augusto Minzolini. Dal canto suo Antonio Tajani ha riferito che e l’ex premier aveva una “voce squillante”. “Ci ha incoraggiato tutti ed ha parlato con Meloni e Salvini. Segue quello che accade. Ci dà indicazioni”.