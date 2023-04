In un’intervista rilasciata alla Stampa, Emilio Fede ha parlato Silvio Berlusconi. L’ex direttore del TG4 ha dichiarato che l’ex premier è un “leone”. Fede è sicuro che Berlusconi in questo momento stia pensando a sua madre, versi cui nutriva un grande amore. Il pensiero verso la mamma lo starebbe aiutando a detta di Fede. Il giornalista ha aggiunto che non al momento può solo pregare per il suo ex datore di lavoro, nonché suo amico. Fede ha specificato che Berlusconi fa parte della sua storia, poiché prova un affetto fraterno nei suoi confronti, affermando di essergli vicino.

Emilio Fede su Berlusconi: “Posso solo pregare per lui”

Emilio Fede ha dichiarato riguardo a Berlusconi: “In questo momento posso solo pregare per lui, per il mio amico. Sì, perché Silvio Berlusconi per me è una storia che va e ritorna … Ci unisce un affetto fraterno e la nostra amicizia non è mai finita”.

l’ex direttore TG4: “Devo tanto a Silvio”

Emilio Fede ha raccontato che la sua carriera giornalistica è progredita proprio grazie al fondatore di Mediaset. “Gli devo tanto” ha ammesso, proseguendo: “L’importante è fargli sapere che gli sono vicino in questo momento in cui lui sta lottando Silvio è un lottatore. Sono sicuro che sta pensando alla sua mamma, per la quale aveva un amore assoluto, e che questo pensiero lo sta aiutando”.