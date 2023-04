Berlusconi, seconda notte in terapia intensiva: "Reagisce bene alle cure"

Il leader di Forza Italia ha passato la sua seconda notte di ricovero in terapia intensiva al San Raffaele: risponde bene alle prime cure

Come sappiamo, Silvio Berlusconi è ricoverato presso la clinica milanese del San Raffaele, dove si è sottoposto alle prime cure per contrastare la patologia del sangue di cui è affetto: una leucemia mielomonocitica cronica.

Berlusconi ricoverato, trascorsa una notte tranquilla al San Raffaele

Come sta Silvio Berlusconi? È la domanda che tutta Italia si sta facendo in queste ultime ore: da quando è diventata di dominio pubblico la notizia che il leader di Forza Italia era tornato al San Raffaele per un nuovo ricovero, dopo quello di settimana scorsa. Le voci sul suo stato di salute si sono rincorse fino alla comunicazione ufficiale: Berlusconi è affetto da leucemia. L’86enne, che ha anche avuto un’infezione polmonare trattata con antibiotici, sembra però rispondere bene alle prime cure.

La conferma di Zangrillo attraverso Tajani: “Trascorsa una notte tranquilla”

Come sempre accade in questi casi, con Silvio Berlusconi c’è il professor Alberto Zangrillo, che da tempo si occupa della salute del numero uno degli Azzurri. Il medico, secondo quanto riferito da Antonio Tajani nelle ultime dichiarazioni rilasciate ad ‘Agorà’, ha rassicurato sulle buone risposte di Silvio alle cure. Il ministro degli Esteri ha, infatti, dichiarato: “Il professore Alberto Zangrillo mi ha detto che ha riposato bene, è sottoposto a cure intensive e sta reagendo positivamente alle cure e questo ci fa ben sperare.”