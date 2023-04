Silvio Berlusconi ha iniziato la chemioterapia al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi, secondo fonti dell’Ansa, ha iniziato la chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo ha costretto al ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele.

Silvio Berlusconi, come riportato dall’Ansa, ha iniziato la chemioterapia al San Raffaele di Milano, per contrastare una forma di leucemia che lo ha colpito e costretto al ricovero in terapia intensiva. La situazione è “complessa ma stabile” e Berlusconi è “sempre vigile“, mentre i medici stanno cercando di ristabilire una corretta ossigenazione del sangue per alleviare lo stress del sistema cardiovascolare e respiratorio. A destare “grande preoccupazione” sono i problemi ematici dovuti a una forma di leucemia, per cui ha iniziato la chemioterapia, nella giornata di ieri. Il problema ai polmoni sarebbe una conseguenza della leucemia.

Le analisi svolte dall’equipe, coordinata dal suo medico personale Alberto Zangrillo, parlano di una situazione complessa ma stabilizzata nel corso del primo giorno di ricovero. C’è grande preoccupazione per la salute del leader di Forza Italia, perché le complicazioni innescate dalla malattia sono molto debilitanti per un uomo di 86 anni che ha già affrontato una polmonite bilaterale associata al Covid-19. Per questo motivo, e per rispettare la volontà della famiglia, non è stato diffuso nessun bollettino medico nella giornata di mercoledì, per capire come si sarebbe evoluto il quadro clinico e quale sarebbe stata la reazione ai farmaci somministrati.