A quanto ammonta il patrimonio personale netto in euro di Silvio Berlusconi? I mezzi a disposizione di quello che è stato indicato come il terzo uomo più ricco d’Italia sono immensi e rimandano ad una cifra da sogno. A voler considerare auto, case di lusso, la Fininvest e lo stipendio politico, c’è da fare conti molto laboriosi. Attenzione: in base ad una recentissima classifica di Forbes sui miliardari italiani 2023 Silvio Berlusconi è stato indicato come il terzo uomo più ricco d’Italia.

Il patrimonio personale di Silvio Berlusconi

Si, ma in concreto a quanto ammonta il suo patrimonio? Fra aziende di famiglia che gestisce e beni vari il patrimonio di Silvio Berlusconi è enorme. Fininvest ad esempio, che possiede Mediaset, aveva dichiarato nel 2021 un fatturato pari a 3.817,9 milioni di euro con un incremento di 358,8 milioni di Euro. Si tratta di un +10,4% rispetto ai 3.459,1 milioni di Euro del 2020. Ma il Cav è stato proprietario del Milan tramite il Gruppo Fininvest dal 1986 al 2017.

Fininvest, Mediaset, politica e immobili

In quegli anni i rossoneri fecero sfaceli non solo con le vittorie, ma anche con gli utili. A voler considerare tutte le proprietà, le varie aziende di famiglia, e i relativi introiti politici, Silvio Berlusconi è al 352esimo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Con quanto? La cifra ammonta a 6,9 miliardi di dollari, circa 6,3 miliardi di euro, malgrado una perdita di 0,2 miliardi rispetto allo scorso anno.