Un video che fa discutere

Recentemente, Cecilia Rodriguez ha condiviso un video tra le sue storie di Instagram che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan. Nel filmato, appare anche la sorella Belen, ma questo non sembra essere un segnale di riappacificazione tra le due. Il video risale al giorno del matrimonio di Cecilia, un evento che ha visto la partecipazione di molti volti noti, tra cui il rapper Tony Effe, che oggi compie 34 anni.

Un omaggio a Tony Effe

Nel filmato, Cecilia ha voluto omaggiare il compleanno di Tony Effe, mostrando un momento delle sue nozze in cui il rapper si esibiva sul palco insieme a lei e a Belen. Questo gesto, però, non deve essere interpretato come un tentativo di ricucire i rapporti con la sorella. Infatti, le due sorelle sembrano continuare a mantenere una distanza significativa, ignorandosi sui social e non interagendo tra loro.

Il gelo tra le sorelle Rodriguez

Nonostante il video possa sembrare un passo verso la riappacificazione, i segnali indicano che il rapporto tra Cecilia e Belen rimane freddo. Le sorelle non si scambiano like né