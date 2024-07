Cecilia Rodriguez, matrimonio da favola con look chic: pagelle ottime per tutti, tranne uno.

Domenica 30 giugno 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono giurati amore eterno. Il matrimonio da favola ha visto la presenza di familiari e amici, tutti con look chic: ecco le nostre pagelle.

Cecilia Rodriguez: le pagelle dei look del matrimonio

Dopo sette anni di fidanzamento, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono convolati a nozze. Un matrimonio da sogno, organizzato fin nei minimi dettagli, all’interno di una villa in Toscana. Tanti gli invitati, sia familiari e amici, che per la grande occasione hanno sfoggiato look chic. Ovviamente, i riflettori erano tutti puntati sulla sposa, che ha indossato un abito a sirena disegnato per lei dall’Atelier Emé. Un vestito lineare, semplice, con maniche lunghe e una scollatura ampia sulla schiena. Nessun decoro, ma un lungo velo con dedica ricamata: “Quanta vita c’è in questa vita insieme a te“. Cecilia merita un 10 pieno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atelier Emé (@ateliereme)

Matrimonio Cecilia Rodriguez: Belen cede la scena alla sorella

La Rodriguez non ha deluso le aspettative neanche con il cambio d’abito. Il secondo vestito del matrimonio, sempre firmato da Atelier Emé, è simile al primo ma meno impegnativo. Lungo, sempre bianco e senza fronzoli, con uno spacco sulla gamba destra, ampia scollatura sulla schiena e allacciatura sul collo. Cecilia conferma il 10 pieno. Look semplice ma molto elegante anche per la sorella Belen, che non ha assolutamente rubato la scena alla sposa. La showgirl argentina ha sfoggiato un vestito lungo, di colore beige (tonalità identica per tutte le damigelle), senza maniche, con scollo a cuore, e gonna ampia in chiffon. Belu merita un 8.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Formoso – TheᖷL® (@thefashionlover_net)

Matrimonio Cecilia Rodriguez: tutti promossi tranne uno

Lo sposo Ignazio Moser, così come il padre, il suocero e il cognato Jeremias, hanno optato tutti per un abito classico, di colore scuro. Un 8 a tutti e passa la paura. Stupendi anche i bambini, specialmente la piccola Luna Marì che conquista un 10 con il suo vestito da principessina. Chic anche la mamma di Nacho, Carla Merz, che ha sfoggiato un abito blu di raso, decorato nella parte superiore con ricami brillanti. La signora Veronica Cozzani, invece, ha puntato sul colore lilla. Entrambe meritano un 7. Tra gli invitati, a spiccare, è stata soprattutto Chiara Giuffrida, fidanzata di Nicola Ventola, che ha indossato un vestito lungo blu elettrico con spacco sulla gamba destra. Un 8 in pagella non glielo leva nessuno. Un 3, invece, va al peggior look del matrimonio, sfoggiato da Tony Effe: abito classico beige, con gilet senza nulla sotto.