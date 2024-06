Un sabato al mare finito in tragedia

Un normale sabato al mare si è trasformato in un incubo per una famiglia a Guardia Piemontese, una località turistica del Tirreno cosentino. Un bambino di soli tre anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato dal cancello in ferro di uno stabilimento balneare.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30. Il bambino si trovava nei pressi del cancello quando, all’improvviso, la struttura ha ceduto, travolgendolo. Le cause del cedimento non sono ancora chiare e sono attualmente oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri.

I soccorsi immediati

I genitori del bambino, residenti nella zona, insieme ad altri avventori del lido, hanno assistito alla scena e lanciato immediatamente l’allarme. Un elicottero del 118 è intervenuto rapidamente sul luogo dell’incidente. Il personale medico, dopo aver valutato le condizioni critiche del piccolo, ha deciso per il trasporto d’urgenza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove è ora ricoverato in condizioni gravissime.

L’intervento delle autorità

Oltre ai soccorritori del 118 e ai carabinieri, sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il personale della guardia costiera. Le autorità stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e per accertare eventuali responsabilità legate al cedimento del cancello. Le indagini sono tutt’ora in corso per determinare le cause esatte dell’accaduto. Gli inquirenti stanno esaminando tutte le possibili ipotesi, inclusa quella di eventuali negligenze o mancanze nella manutenzione della struttura.