Nel corso dell'incidente fatale l'uomo è stato sbalzato per circa quindici metri: il tragico impatto con un'auto non gli ha lasciato scampo.

Un incidente fatale si è verificato la notte tra il 29 e il 30 giugno, intorno alle 2, a Fagagna, in provincia di Udine. Un motociclista è deceduto dopo essersi scontrato con un’auto e avere impattato contro un palo della luce, venendo sbalzato a circa 15 metri di distanza. L’uomo, in quel momento, stava viaggiando lungo l’ex provinciale 10. L’incidente è precisamente avvenuto all’incrocio con Via Nuova Olanda.

Fagagna, incidente fatale: chi era la vittima

La vittima del tragico incidente si chiamava Gino Monaco, 58 anni. L’uomo ha perso la vita durante lo scontro dopo che la sua moto è andata a impattare contro un’auto.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in via Caporiacco, nei pressi dell’incrocio con via Nuova Olanda. La moto e l’auto, con due persone a bordo, si sono scontrate con forza. A seguito dell’impatto, Monaco ha perso il controllo della moto, finendo contro un palo della linea elettrica e venendo sbalzato a terra per circa quindici metri.

L’intervento dei soccorsi

I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, si sono rivelati purtroppo inutili. Il personale sanitario inviato dalla Sores, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, è intervenuto prontamente. I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione, ma senza successo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.