Le celebrazioni per il patrono di Bari iniziano con un volo acrobatico e culminano in una processione storica.

Un inizio spettacolare con le Frecce tricolori

Le celebrazioni in onore di San Nicola, patrono di Bari, sono iniziate con un evento straordinario: il sorvolo delle Frecce tricolori sul lungomare della città. Questo spettacolo aereo ha visto la pattuglia acrobatica nazionale esibirsi in un’inedita formazione composta da sette aerei, uno dei quali occupato dal comandante, un gesto simbolico in seguito all’incidente avvenuto a Pantelleria che ha coinvolto tre velivoli.

Il volo, partito da Trapani alle 11.05, ha colorato il cielo di Bari con il tradizionale fumo verde, bianco e rosso, un omaggio alla bandiera italiana e alla città stessa.

Il gemellaggio tra Bari e Cesa

Le celebrazioni non si sono fermate al sorvolo. Alle 11.00, nella sede del Comune, è avvenuta la sottoscrizione del patto di gemellaggio tra Bari e la città di Cesa, in provincia di Caserta. Questo accordo, firmato dal sindaco di Cesa, Vincenzo Giuda, rappresenta un legame profondo tra due comunità unite dalla devozione per San Nicola di Myra. La cerimonia ha sottolineato l’importanza della tradizione e della cultura condivisa, elementi fondamentali per la crescita e il rafforzamento dei legami tra le città.

Processioni e celebrazioni religiose

Nel pomeriggio, alle 18, la Baia San Giorgio ha ospitato la processione e la Santa messa celebrata dal priore padre Giovanni Distante. Questo momento di raccoglimento ha preceduto l’imbarco del quadro del Santo, un gesto che rappresenta la fede e la devozione della comunità barese. La giornata si è conclusa con il tradizionale corteo storico, partito dal castello Svevo alle 20.30 e diretto verso la basilica di San Nicola, dove si è svolta una celebrazione che ha richiamato numerosi fedeli e turisti.

Un programma ricco di eventi

Le celebrazioni di San Nicola proseguiranno anche nei giorni successivi, con eventi che culmineranno nella serata del 9 maggio con uno spettacolo pirotecnico. Questo programma ricco di eventi non solo celebra la figura di San Nicola, ma rappresenta anche un momento di aggregazione per la comunità, un’opportunità per riscoprire le tradizioni e rafforzare i legami sociali. La festa di San Nicola è un esempio di come la tradizione possa convivere con la modernità, creando un’atmosfera unica che attira visitatori da ogni parte d’Italia e non solo.