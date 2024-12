Il Natale tra tradizione e novità

Con l’arrivo del Natale, molti vip italiani si preparano a festeggiare in modo unico e personale. Quest’anno, le scelte delle celebrità riflettono un mix di tradizione e novità, con alcuni che optano per luoghi esotici e altri che tornano alle radici familiari. Chiara Ferragni, ad esempio, ha deciso di trascorrere il suo primo Natale da separata in montagna, lontano dal caos di Milano. La nota influencer ha scelto Seiser Alm, nel Trentino Alto Adige, per godere di qualche giorno di relax con i suoi figli, Leone e Vittoria.

Fedez e le sue scelte festive

Il suo ex marito, Fedez, ha invece optato per una destinazione completamente diversa: Saint Barth. Questo sarà il primo Natale lontano dai figli, un evento che ha suscitato preoccupazioni tra i fan riguardo a possibili tensioni tra i due. La scelta di Fedez di trascorrere le festività in un luogo così esclusivo evidenzia la sua volontà di mantenere un certo stile di vita, anche in un momento così delicato.

Vacanze al caldo e sulla neve

Elisabetta Gregoraci ha scelto di festeggiare il Natale in Kenia, precisamente a Malindi, un’opzione che rappresenta un’alternativa calda e esotica rispetto alle tradizionali vacanze invernali. Dopo aver trascorso del tempo a Saint Moritz, la Gregoraci dimostra di saper coniugare il relax al sole con il glamour delle località sciistiche. Anche Beatrice Valli ha optato per una settimana bianca, portando con sé la sua famiglia a Saint Moritz, mentre Alba Parietti continua a mantenere viva la tradizione recandosi a Courmayeur, dove possiede una residenza che riflette il suo amore per la montagna.

Momenti di famiglia e nuove avventure

Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, ha condiviso sui social i momenti di gioia trascorsi a Madonna di Campiglio con la sua primogenita, Giulietta. La Novello si prepara anche a dare il benvenuto al quarto membro della famiglia, un evento che aggiunge un ulteriore motivo di celebrazione durante le festività. Le scelte delle celebrità italiane per il Natale 2023 dimostrano come ognuna di esse interpreti le festività in modo personale, tra affetti, tradizioni e nuove avventure.