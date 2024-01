La cellulite è un accumulo di grasso che spinge contro il tessuto connettivo localizzato sotto la pelle. Presente su consce, pancia e glutei, la cellulite rende la superficie della pelle grumosa, raggrinzita e increspata. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da cosa dipende la cellulite e come contrastarla con i rimedi naturali.

Cellulite

La cellulite è una condizione molto comune, che interessa sia gli uomini che le donne, sebbene la percentuale di uomini interessati dalla cellulite sia estremamente bassa. Ancora oggi, non si conosce la ragione per cui le donne siano le più colpite dalla cellulite, così come pure si ignorano le cause precise che determinano la comparsa di cellulite, sebbene, negli anni, siano state avanzate delle ipotesi per le quali la cellulite sarebbe una conseguenza dell’età, della genetica e l’aumento di peso.

Fortunatamente, la cellulite non è un problema di salute e non può, in alcun modo, incidere sulle condizioni fisiche di una persona. Tuttavia, si tratta di un inestetismo cutaneo che ogni donna vorrebbe eliminare o, almeno, nascondere. Scopriamo, pertanto, nei paragrafi che seguono, come riuscire nell’impresa ed, eventualmente, su quali prodotti fare affidamento per risultati stabili, nel tempo.

Cellulite: i consigli per eliminarla

Nonostante la cellulite sia una condizione comune che, a livello globale, interessa soprattutto le donne, volersene liberare è naturale. Sebbene questa, infatti, non si ripercuota, in nessun modo, sulla salute fisica di una persona, resta, comune, un inestetismo cutaneo.

La maggior parte delle volte, la combinazione tra alimentazione corretta, esercizio fisico, movimento e massaggi mirati possono fare la differenza. Il movimento e l’esercizio fisico, in particolar modo, migliorano la circolazione sanguigna e, di conseguenza, anche l’aspetto della cellulite. D’altro canto, seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura può contribuire a migliorare l’aspetto della cellulite e non di poco.

Se, tuttavia, la cellulite è il risultato di una predisposizione genetica, nonostante l’impegno, questa non è detto che vada via. Ciononostante, le cose che si possono fare per renderla meno visibile sono diverse, come avremo modo di appurare dalla lettura del paragrafo che segue.

Cellulite: i migliori rimedi su Amazon

Indipendentemente dalla forma del corpo, chiunque può ritrovarsi alle prese con la cellulite. Fortunatamente, ad oggi, le soluzioni per contrastarla e renderla meno visibile sono diverse. Vediamo insieme, nel paragrafo che segue, quali sono le migliori soluzioni anticellulite che Amazon propone alle sue clienti, alla migliore offerta.

Collistar Crio-Gel Anticellulite, Crema corpo lifting ad effetto freddo, Stimola microcircolazione e drenaggio dei liquidi, Per pelle a buccia d’arancia, gambe pesanti e capillari fragili, 400 ml

Una formula leggera progettata per combattere la cellulite, dagli effetti aromaterapici per conferire vitalità e benessere. Di rapido assorbimento, si consiglia di applicare regolarmente il gel sulla zona da trattare e massaggiare con movimenti circolari fino al suo completo assorbimento. Adatto a tutti i tipi di pelle.

Ladoma – Crema Anticellulite Rassodante per Gambe e Glutei, Naturale al 100%_Made in italy

Una crema rassodante e tonificante, che illumina la pelle rendendola più liscia e setosa al tatto, progettata per la cellulite di gambe e glutei. Si consiglia di applicare regolarmente la crema sulle zone da trattare e massaggiare delicatamente fino al suo completo assorbimento. Il pacco arriva con un e-book ricco di consigli pratici su alimentazione, attività fisica e corretto utilizzo della crema per contrastare la cellulite.

Weleda Olio Cellulite Betulla, trattamento degli inestetismi della cellulite a base di foglie di betulla bio per una pelle visibilmente più liscia e morbida (1X100 ml)

Per le prime settimane, si consiglia di applicare il prodotto almeno due volte al giorno. In seguito, per stabilizzare i risultati che, in ogni caso, arriveranno a circa un mese dal trattamento, si consiglia di utilizzare regolarmente per almeno una volta al giorno. Ricca di principi attivi naturali, questa crema è adatta a tutti i tipi di pelle e può essere utilizzata anche in gravidanza.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.

