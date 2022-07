Cena di pesce da 508 euro a San Benedetto del Tronto, la spiegazione dello chef Omar Leccesi

San Benedetto del Tronto, cena di pesce cara, lo chef Omar Leccesi: "È cicala, non spaghetto con tonno in scatola".

Dopo essere stato interpellato più di una volta, lo chef Omar Leccesi ha deciso di dire la sua sulla questione della cena di pesce a San Benedetto del Tronto costata 508 euro e scontata a 480 euro. Un argomento oggetto di discussione sui social in questo periodo.

Lo chef del ristorante La Villetta a Monterotondo (Roma) ha dichiarato su TikTok: “Quattro primi con la cicala 280 euro? … Ragazzi, parliamo di cicala, non di uno spaghetto con il tonno in scatola con tutto il rispetto. È un crostaceo rarissimo che costa a noi ristoratori tantissimo e che di conseguenza viene venduto ad un prezzo alto”. Oltre a essere uno chef, Omar Leccesi è anche una vera e propria star del web.

Omar Leccesi si meraviglia dello stupore generale

Omar Leccesi ha fatto notare come oramai tutta Italia parla dell’episodio della cena di pesce di 508 euro, scontata a 480 euro, per quattro persone e dello stupore generale che ha generato. Lo chef ha detto che non bisogna stupirsi, in quanto se si vuole mangiare pesce buono non è possibile spendere poco.

Scontrino condiviso in rete

L’episodio è divenuto virale dopo che lo scontrino della cena, consumata in uno chalet sul lungomare a San Benedetto del Tronto, è stato condiviso sui social.

Come informa il Fatto Quotidiano, alla fine, il prezzo di 508 euro, già scontato a 480, è stato ulteriormente abbassato a 400.