Centomila euro per una bottiglia di vino: record di vendita per un'etichetta italiana

Oltre 100.000 euro per una singola bottiglia di vino italiana rappresenta un record di vendita straordinario, che ha attirato l’attenzione internazionale nel mondo vinicolo. Questo prezzo eccezionale è stato stabilito per celebrare l’inserimento di una cantina italiana nella prestigiosa Place de Bordeaux, un riconoscimento di grande significato per l’intero settore vitivinicolo italiano.

Bottiglia di vino italiano da record

Il vino in questione è una Colore 2016, prodotta da Bibi Graetz, rinomato per le sue creazioni uniche situate sulle colline di Fiesole, nei dintorni di Firenze. Ciò che rende questo risultato particolarmente significativo è che l’acquisto vino italiano, cui cifra è di 100.000 franchi svizzeri (che al cambio corrisponde a poco più di 102.000 euro), non è avvenuto in un’asta, dove cifre elevate per vini pregiati sono comuni, ma in un negozio specializzato di alto livello a Zurigo, Arvino. Questo conferma non solo il valore straordinario e il prestigio associato a questa etichetta, ma anche l’interesse crescente per i vini italiani di altissima qualità nel mercato globale.

Il vino italiano celebrativo

La 27 litri di “Colore 2016” di Bibi Graetz è un vino veramente unico, si tratta di uno dei gioielli della cantina italiana ed è stato creato per celebrare l’inserimento dei vini Bibi Graetz nella prestigiosa Place de Bordeaux, una piazza che vanta la presenza italiana più significativa dopo quella francese, con un percorso iniziato con il leggendario Masseto 2006, nel 2009.

Questa bottiglia da 100.000 euro non è solo un contenitore di vino, ma un’autentica opera d’arte. L’etichetta stessa, concepita come un’icona della cantina, è stata trasformata in un pezzo da collezione, incastonato in una cassa speciale costruita con il legno pregiato delle barrique dove il vino ha maturato. Per proteggerlo e preservarne la sua integrità, la cassa è sigillata con un coperchio di acciaio inossidabile, portando l’autentica firma di Bibi Graetz.