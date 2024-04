Champions League, Isis minaccia di colpire stadi dei quarti di finale

La Champions League è finita nel mirino dell’Isis. I terroristi dello Stato Islamico hanno minacciato i quattro stadi nei quali andranno in scena i quarti di finale della massima coppa europea e che sono nello specifico il Santiago Bernabeu, il Parco dei Principi, il Metropolitano e lo Stadio Emirates. A seguito di ciò il Governo madrileno ha rafforzato le misure di sicurezza in virtù delle due partite che si svolgeranno in questi giorni.

Champions League, l’Isis minaccia gli stadi dei Quarti di finale

Uno dei principali organi di informazione dell’Isis, Al-Azaim ha pubblicato una foto nella quale compaiono i quattro stadi dove si disputeranno le partite. Ad accompagnare lo scatto una didascalia che non lascia margine di interpretazione su quelle che sono le intenzioni dell’ISIS e che recita così: “Uccideteli tutti”. Da segnalare che lo scorso 30 marzo, Sarh-al-Khilafah, altro media legato allo Stato Islamico aveva condiviso un’altra minaccia, questa volta rivolta all’Allianz Arena di Monaco dove è stato giocato il match tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Due partite sono state dichiarate ad alto rischio

Nel frattempo, la Commissione Antiviolenza ha giudicato ad alto rischio le partite Atletico-Borussia Dortmund e Real Madrid-Manchester City. A Madrid è atteso l’arrivo di circa 8.000 tifosi, mentre dovrebbero essere circa 3.000 gli uomini delle forze di sicurezza che verrebbero schierati.