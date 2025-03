Tre studenti del Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento avrebbero studiato, grazie all’Intelligenza artificiale, un modo per vincere al gioco del Lotto. E ci sarebbero riusciti, per ben due volte grazie all’aiuto di ChatGPT.

Tra studenti universitari vincono al Lotto grazie a ChatGPT

Sebbene non esista un metodo scientifico, neppure con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale, per vincere alla lotteria, questi studenti hanno studiato un modello matematico che li ha portati di fatto alla vincita. “I tre”, racconta il tabaccaio salentino a cui si sono rivolti “sono venuti da me poco meno di un mese fa per chiedermi informazioni sui numeri ritardatari. Volevano sapere se secondo la mia esperienza è produttivo giocare studiando i numeri che non vengono estratti da molto tempo”. Qui il consiglio del tabaccaio salentino. “Ho spiegato loro che penso sia più produttivo giocare i numeri che vengono sorteggiati più frequentemente su una ruota, anziché perdersi a inseguire un numero all’infinito. Allora loro hanno applicato questo suggerimento e hanno studiato un modello matematico”.

L’algoritmo sviluppato dai tre studenti

“Abbiamo” spiegano i tre studenti, che preferiscono rimanere anonimi “sviluppato nel tempo libero un algoritmo basato su tecniche di machine learning. Il principio era semplice: abbiamo alimentato il modello con i dati storici delle estrazioni del Lotto degli ultimi due anni, cercando di identificare pattern ricorrenti e correlazioni statistiche tra i numeri e le ruote. Una volta addestrato, l’algoritmo ci ha restituito delle previsioni su quali numeri avessero la maggiore probabilità di uscire nella successiva estrazione”. “Ovviamente”, hanno precisato “da matematici sappiamo bene che il Lotto è un sistema puramente casuale, e che nessun modello può garantire previsioni certe. Tuttavia, eravamo curiosi di vedere se, sfruttando analisi statistiche avanzate e tecniche di intelligenza artificiale, fosse possibile individuare delle tendenze utili”.