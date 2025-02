La sua vita è cambiata in un momento dopo aver tentato la fortuna: è quello che è successo tre settimane fa ad un pensionato settantenne di Arezzo che, presso la tabaccheria Gagliardi nel centro commerciale Ipercoop di via Amendola, ha vinto tre milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci.

Pensionato di Arezzo vince 3 milioni di euro al Gratta e Vinci

Poco dopo aver scoperto la vincita, come riporta La Nazione, l’uomo non credeva ai suoi occhi, e ha esclamato: “Ma ho vinto davvero?”, per poi svenire per un breve momento, sostenuto dal titolare della tabaccheria, Marco, e da suo figlio. Il pensionato, cliente abituale della tabaccheria, aveva acquistato il biglietto da 15 euro “La grande vincita”, senza però immaginare che quello sarebbe stato il giorno che avrebbe cambiato la sua vita.

L’emozione per l’incredibile vincita

Dopo aver visto il numero 32, accompagnato dalla cifra esorbitante che annunciava la vincita, il pensionato è stato colto da una grande emozione, senza riuscire a credere ai suoi occhi. Una scena di entusiasmo che ha toccato il cuore di tutti. “Quando si è ripreso, mi ha detto: ‘Vi farò un regalo’”, ha raccontato al quotidiano Marco “ma per noi è già una grande gioia sapere di aver cambiato la vita di una persona”. A seguito della notizia, che rapidamente si è diffusa, la tabaccheria Gagliardi ha registrato un grande afflusso di clienti, con la speranza di replicare la vincita, tentando la fortuna.