Che Pasquetta sarà per il traffico lombardo: calendario e punti caldi

Non è una domanda retorica, specie se si vive in una delle regioni di popolate di veicoli d’Italia: che Pasquetta sarà per il traffico lombardo? Il calendario ed i punti caldi per chi si è già messo in viaggio sono importantissimi. Il lungo weekend festivo è già iniziato di fatto con la sera del Venerdì Santo ma gli spostamenti sono ancora in corso e una guida è utile. I grandi spostamenti di turisti e vacanzieri sulla rete autostradale e stradale della Lombardia hanno avuto il mix con quelli dei lavoratori ma da ieri sono di fatto “monopolisti”.

Che Pasquetta sarà per il traffico lombardo

E fino a martedì 11 le sorvegliate speciali saranno le grandi tangenziali milanesi, sull’A1 in direzione sud e sull’A7 Milano-Genova, l’A4 in direzione Garda. Settore caldo anche quello dell’Autolaghi e sull’A9, quest’ultima “particolarmente battuta da tedeschi e svizzeri che vogliono trascorrere le vacanze pasquali”, come spiega Il Giorno. Nella sola giornata di sabato 8 aprile ad esempio erano segnalati 15 km di coda al tunnel del San Gottardo verso sud. Un suo ruolo lo gioca la nuova passerella sul lago di Como. Per domani, Pasquetta, è attesa una vera ondata di turisti anche con gite mordi e fuggi nel capoluogo lariano e nelle classiche località di lago.

Gite e spensieratezza ma “bollino rosso”

Verranno prese d’assalto Bellagio e Menaggio e la Statale Regina e la SS36 diventeranno un mezzo inferno sotto gestione diretta della polizia stradale. Il calendario di Viabilità Italia e le previsioni di traffico della Polizia di Stato dicono che il giorno di Pasquetta è da considerarsi da bollino rosso con traffico intenso per tutto lunedì 10 aprile e fino al mattino di martedì 11 aprile. Attenzione: la circolazione di camion e tir sarà limitata con le seguenti modalità: sabato 8 blocco dalle 9 alle 16, a Pasqua dalle 9 alle 22. Lunedì 10 niente mezzi pesanti sulle autostrade dalle 9 alle 22. Martedì 11 è previsto un blocco dalle 9 alle 14.