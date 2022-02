Che Tempo Che Fa, Papa Francesco sarà ospite di Fabio Fazio

Papa Francesco è il super ospite della prossima puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio in onda domenica su Rai 1.

Nella serata di ieri, 3 febbraio 2022, la Rai ha dato l’ufficialità del fatto che Papa Francesco sarà ospite della prossima puntata di Che Tempo Che Fa, in onda domenica 6 febbraio su Rai 1. Fabio Fazio intervisterà dunque il Pontefice, in un incontro che non è ancora chiaro se avverrà da remoto o di persona in studio.

Continuano dunque gli interventi di personaggi illustrissimi nel programma della domenica di Ra1 che già in passato aveva ospitato nei mesi scorsi l’ex presidente degli Stati Uniti Obama, il magnate Bill Gates e l’artista internazionale Lady Gaga.

Non sono mancate, naturalmente, le polemiche sull’intervento alla tv di Stato di Papa Francesco. In molti considersano infatti questa mossa del Pontefice come un modo per rimediare a quanto avvenuto solo pochi mesi fa, quando cioè il Santo Padre aveva concesso una lunga intervista al Tg5, e dunque a Mediaset, e non alla Rai.

In quel caso il più duro nei confronti della televisione di Stato era stato il senatore di Italia Viva Michele Anzaldi che, su Twitter, aveva scritto: “Schiaffo alla Rai che, a differenza di Mediaset, ha pure una costosa struttura dedicata, Rai Vaticano”.