Chi è Donatella Bianchi: tutto sulla candidata alle Regionali 2023

Donatella Bianchi è la candidata del Movimento 5 Stelle per le elezioni regionali del Lazio, che si terranno il 12 e il 13 febbraio.

Contro di lei ci sono per il centrodestra Francesco Rocca, direttore della Croce rossa italiana, e Alessio D’Amato, assessore alla sanità uscente. Scopriamo qualcosa di più su di lei, giornalista e conduttrice televisiva in Rai.

Donatella Bianchi, chi è?

Classe 1963, Donatella Bianchi è conosciuta al grande pubblico per programmi come Linea Blu, in onda su Rai 1. Non tutti sanno che è stata presidente del WWF Italia e dal 2019 è presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre.

Nella sua corsa alla presidenza della regione Lazio è appoggiata oltre che dal Movimento 5 Stelle anche dalla lista Polo Progressista, promossa da Alfonso Pecoraro Scanio e da Stefano Fassina.

Donatella Bianchi, le sue dichiarazioni

Sulla sua candidatura, Donatella Bianchi ha dichiarato: “Con questa energia e con questo sorriso: sono pronta ad ascoltare le voci di cittadini, famiglie, imprese e lavoratori in giro per il Lazio. Mi impegnerò in prima persona in un percorso partecipato e democratico che faccia avanzare insieme la spinta civica e quella politica” per poi aggiungere che le sue priorità sono: “il sostegno alle famiglie e alle politiche sociali, al diritto universale alla salute e ad un rinnovato impegno sul fronte della transizione ecologica e della tutela dell’ambiente.

Vogliamo una Regione per i giovani, a misura di donna, in cui diritti, legalità e giustizia sociale siano valori fondanti”.