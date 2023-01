Azione/Italia Viva candida Letizia Moratti alle regionali in Lombardia. Ecco chi è l'ex ministra, sindaca e vicepresidentessa.

Letizia Moratti è la candidata alle elezioni regionali in Lombardia del Terzo Polo (Azione/Italia Viva).

La Moratti è uno dei volti più noti della politica italiana e delle politica lombarda. Scopriamo insieme tutto quello c’è da sapere sulla sua carriera politica.

Chi è Letizia Moratti: tutto sulla candidata alle Regionali

Nata Letizia Maria Brichetto Arnaboldi ha preso il cognome Moratti dal defunto marito. Ha 73 anni ed è nata il 26 novembre 1949. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano, all’età di 25 anni ha fondato una società di brokeraggio assicurativo finanziata dalla famiglia Moratti.

Dal 1994 al 1996 è stata presidentessa della Rai sotto il governo Berlusconi I. Dal 2019 al 202, la Moratti è stata presidentessa di UBI Banca.

La carriera politica di Letizia Moratti

La sua carriera politica è iniziata nel 2001 dove ha ricoperto, fino al 2006, il ruolo di ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In quei cinque anni, Letizia Moratti ha dato vita ad una riforma sull’istruzione che ha preso il suo nome: “La riforma Moratti“.

Dopo il ministero, nel 2006 si è insediata a Palazzo Marino come sindaca di Milano, incarico che ha ricoperto per un solo mandato, fino al 2011. La Moratti, dopo l’esperienza come sindaca, decide di rimanere nella sua Milano ma di servire la Regione Lombardia. Dal 2021 al 2022 è stata Assessore al Welfare della Regione Lombardia e vicepresidentessa della Regione Lombardia. Dopo le sue dimissioni avvenute il 2 novembre 2022, Letizia Moratti ha annunciato la sua candidatura a presidentessa della Regione Lombardia con Azione/Italia Viva.