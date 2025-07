Allen è stato ritrovato dopo ore di apprensione, riportando nuova speranza a un’intera comunità. A compiere questo gesto eroico sono stati tre volontari, veri angeli del salvataggio, che con determinazione e coraggio hanno portato a termine una missione delicata e cruciale. La premier Giorgia Meloni ha espresso profonda gratitudine nei loro confronti.

Le operazioni di ricerca e il ritrovamento di Allen

Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha spiegato che le prime ricerche non hanno prodotto risultati, nonostante fosse stata battuta l’intera area in cui il bambino poteva trovarsi. Durante le operazioni sono stati impiegati due elicotteri, droni, altoparlanti e megafoni, con i quali i genitori hanno attraversato la zona chiamando Allen per nome e facendogli ascoltare canzoncine a cui era particolarmente attratto.

Fortunatamente, alle 8:48 di questa mattina, Allen è stato ritrovato vivo e riconsegnato ai genitori. Romeo ha inoltre riportato il saluto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha seguito con attenzione e umanità tutta la vicenda, mantenendo un costante contatto durante le ricerche.

Il ritrovamento di Allen e le parole di Giorgia Meloni

“Il ritrovamento del piccolo Allen, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia”. Lo ha scritto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X.

Chi ha ritrovato Allen: i tre volontari diventano eroi

I tre volontari della Protezione Civile di Pompeiana, Dario Mattiauda, Matteo Trecci ed Edoardo Campione, sono stati protagonisti del ritrovamento di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì da un camping di Latte, frazione di Ventimiglia.

L’operazione, avvenuta questa mattina, domenica 13 luglio intorno alle 9, ha rappresentato il momento culminante di una vasta e coordinata attività di ricerca, che ha coinvolto Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Carabinieri, impegnati incessantemente per oltre 40 ore. Il prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, ha espresso a nome dello Stato il proprio ringraziamento ai volontari per il loro contributo decisivo.

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, insieme all’assessore alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, hanno espresso profonda riconoscenza e orgoglio per il lavoro svolto, evidenziando il contributo di oltre cento volontari che hanno collaborato con le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Prefettura.