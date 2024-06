La puntata di “Chi l’ha visto?” andata in onda ieri sera su Rai 3 ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli sorprende con il post sulla targa ambigua

La conduttrice ha approfondito le ultime evoluzioni sull’omicidio di Pierina Paganelli, ospitando in studio la genetista Marina Baldi e la criminologa Roberta Bruzzone, che ha partecipato all’interrogatorio di Louis Dassilva, unico sospettato del delitto. L’attenzione del programma si è però concentrata su Valeria, moglie di Louis e protagonista di un acceso scambio di messaggi con Manuela, l’amante del marito e sua ex amica.

La targa “personalizzata”

Durante la trasmissione sono stati letti alcuni dei messaggi tra Valeria e Manuela: “Trova 10 minuti per parlare con me, come li trovavi per andare a sc**are con mio marito” e ancora “Io la decenza la volevo avere che rimanesse una cosa privata…Ti sei innamorata di mio marito? E allora perché facevi l’amica?”. Il programma ha anche analizzato i profili social di Manuela, scoprendo un dettaglio sorprendente che ha suscitato ilarità.

Scoppiano le risate in studio

Le risate sono esplose in studio quando Federica Sciarelli ha mostrato un post con la targa di un’auto, affermando: “Abbiamo visto questo post, questo della Tro**ona‘”, riferendosi alla targa personalizzata “TR010NA“. Il commento di Valeria è stato: “Mi è sembrata di vederla in garage questa macchina qui… che facciano le targhe personalizzate?”. Le risate hanno coinvolto anche la seriosa criminologa Bruzzone. La serata si è ulteriormente animata quando la conduttrice ha letto un altro post di Manuela: “Avete presente la storia ‘se ti comporti bene ti tornerà indietro? Ma indietro dove esattamente?”. “