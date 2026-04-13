Chi prenderà il posto di Mara Venier a Domenica In: Matano e Delogu tra i favoriti

Scopri perché Alberto Matano e Andrea Delogu sono indicati come possibili nuovi volti di Domenica In e quali alternative circolano nei retroscena

La pagina di Domenica In sembra prossima a un cambio di guardia: dopo una lunga e intensa avventura televisiva, Mara Venier ha confermato che non tornerà alla conduzione del programma nel prossimo autunno, segnando la fine di un capitolo che l’ha vista al timone per 17 edizioni, di cui le ultime otto consecutive.

Questo annuncio apre una fase di valutazioni interne alla Rai e alimenta un fitto vociare di nomi potenzialmente in grado di guidare il celebre contenitore domenicale del servizio pubblico.

La necessità di ridisegnare il format non è solo di natura anagrafica: molte fonti sottolineano come il pubblico chieda una versione più fresca e meno ripetitiva del programma.

Dietro le quinte si discute non solo di volti ma anche di formule editoriali, mentre i vertici della rete valutano combinazioni che possano mantenere gli ascolti e al tempo stesso rinnovare l’identità del pomeriggio domenicale. In questo contesto entrano in gioco alleanze, influenze delle agenzie e la capacità dei candidati di muoversi tra cronaca e intrattenimento.

La coppia indicata dalle indiscrezioni

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia in una newsletter rilanciata il 13 aprile 2026, la linea più accreditata sarebbe una conduzione a due: Alberto Matano affiancato da Andrea Delogu. La notizia, rilanciata da alcune testate, colloca la coppia come proposta spinta anche dall’agenzia che rappresenta la conduttrice di Rai2, evidenziando come la scelta non sia soltanto editoriale ma anche frutto di manovre annesse al mercato dei talenti. Parpiglia ha inoltre citato la controversia sulle candidature, con un riferimento pungente a Francesca Fialdini e alla sua rincorsa alla poltrona domenicale, sottolineando che per lei potrebbe esserci la conferma a A Ruota Libera.

Il profilo di Alberto Matano

Alberto Matano arriva alla possibile chiamata forte di un percorso consolidato nel daytime della Rai: è attualmente il volto de La Vita in Diretta e nel tempo si è costruito un’immagine professionale legata all’approfondimento giornalistico ma con spiccate capacità di conduzione. La sua amicizia con Mara Venier è spesso citata come elemento a suo favore, tanto da alimentare l’ipotesi che la leader storica del programma possa aver appoggiato la sua candidatura. La combinazione tra credibilità giornalistica e familiarità con il pubblico del weekend rappresenta il suo principale punto di forza.

Il profilo di Andrea Delogu

Andrea Delogu arriva alla ribalta televisiva più per il talento nel varietà e nell’intrattenimento: reduce da una stagione positiva a Ballando con le stelle e attualmente conduttrice di La Porta Magica su Rai2, porta con sé un profilo più leggero e comunicativo. La sua presenza nella coppia proposta vorrebbe bilanciare il taglio giornalistico di Matano con una vena più vivace e di show: un mix che la Rai potrebbe trovare adatto a rinnovare l’appuntamento domenicale senza stravolgerne il dna.

Altri nomi e scenari possibili

La rosa dei papabili non si esaurisce con Matano e Delogu: tra le altre candidature circolano i nomi di Caterina Balivo e di Giorgia Cardinaletti, la giornalista del Tg1 che qualche cronaca ha indicato come possibile sorpresa per il ruolo, grazie alla sua capacità di muoversi tra cronaca e spettacolo. Anche Eleonora Daniele è stata menzionata come alternativa, così come nomi che emergono più per contiguità con il daytime come quello di Francesca Fialdini. Alcuni articoli ipotizzano ripercussioni su altri slot, con possibili cambi a La Vita in Diretta (si è parlato di nomi come Milo Infante per sostituire Matano in caso di promozione) e di effetti sul ritorno in Rai di volti come Barbara d’Urso, la cui riconferma stabile viene vista dai retroscena come meno probabile nell’immediato.

Implicazioni per il pubblico e conclusione

Il cambio di conduzione rappresenta più di un semplice avvicendamento di volti: è l’occasione per ripensare il format, ridefinire le priorità editoriali e cercare un equilibrio tra informazione e intrattenimento. La sfida per la nuova squadra sarà quella di mantenere il pubblico tradizionale di Domenica In senza replicare i meccanismi che hanno portato a una percezione di ripetitività. Come sempre, però, ogni ipotesi resta subordinata al via libera ufficiale della Rai e agli annunci formali che dovranno arrivare nei prossimi mesi; fino ad allora le voci e i retroscena continueranno a orientare le aspettative degli spettatori.