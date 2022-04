Chi sono i mercenari del Gruppo Wagner che operano in Ucraina  

Circa seimila effettivi, un passato nelle forze speciali di Mosca e ottime doti militari: ecco chi sono i mercenari del Gruppo Wagner in Ucraina

I mercenari del Gruppo Wagner che operano in Ucraina sono fra le forze militari non convenzionali più citate di queste settimane. La formazione paramilitare nata dopo il 2010 è stata presente su numerosi scenari internazionali recenti ma è dal 2014, anno del suo “battesimo” nel teatro del Donbass che è all’attenzione del mondo.

Il Gruppo Wagner ha avuto notorietà anche perché alcuni suoi effettivi sarebbero stati incaricati di assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I mercenari del Gruppo Wagner in Ucraina

Ma chi sono quelli che militano nel WG? Gli effettivi attuali sarebbero stimati in poco più di seimila unità e sarebbero quasi tutti ex membri del Gru russo o spetsnaz, vale a dire truppe scelte di interdizione oltre le linee nemiche o effettivi del braccio armato del servizio segreto militare che fa capo all’Alpha Group.

Dove hanno operato quelli del WG

La presenza del Gruppo Wagner, che prende il nome dal compositore tedesco e poggia sulla mistica nazionalista che sorregge la sua “ideologia”, è stata segnalata in Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali e lungo tutto lo Shael africano. Attenzione: almeno ufficialmente il WG non ha legami con Mosca, men che mai con Vladimir Putin, tuttavia da tempo ci sono indizi per cui il Gruppo Wagner sia stati utilizzato più volte da Mosca per operazioni non convenzionali.