Le chiacchiere di Iginio Massari, in particolare il loro costo, che ammonta a 100 euro al chilo, sono ormai al centro della polemica, anche se resta da chiedersi quanto effettivamente si sta pagando anche altrove per l’acquisto di questo dolce di Carnevale.

La polemica sul costo delle chiacchiere di Iginio Massari

La discussione è iniziata qualche giorno fa, quando Iginio Massari ha proposto le sue chiacchiere a un prezzo ben oltre i peggiori rilevamenti Altroconsumo, che ha seppure registrato aumenti del 7% dall’anno scorso e che segna 60€ come voce più costosa. Eppure, senza alzare troppi polveroni, c’è chi quel prezzo l’ha abbondantemente superato.

Dolci di Carnevale: i prezzi si innalzano sempre di più

Si tratta ad esempio della pasticceria Marchesi 1824, storica insegna milanese acquisita nel 2014 dal gruppo Prada, che vende le chiacchiere per un totale di 125 euro al chilo, come dichiara a Dissapore.com. Un prezzo ben oltre quello proposto da Massari, che si stanzia a più del doppio della fascia più alta registrata da Altroconsumo. È infatti possibile acquistare le chiacchiere in vassoi, con consegna solo a Milano città, da 24 o 36 pezzi, a 16 o 24 euro. La vendita al pezzo, infatti, permette di trasmettere un prezzo meno scioccante per il consumatore, anche se in realtà il costo complessivo è molto più alto. La domanda che sorge spontanea è: quante pasticcerie si è visitato di recente dove una singola chiacchiera costa, ad esempio, un euro? Ora sappiamo che, in realtà, stiamo pagando molto più di quanto pensiamo, anche se non ce ne rendiamo conto.